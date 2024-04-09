"Россия настроена решительно, она уничтожит их, как только контингент вступит на территорию Украины", — на Западе оценили перспективы ввода войск на Украину

Меркурис: Россия моментально уничтожит западные войска, стоит им только вступить на территорию Украины

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Согласно заявлению британского эксперта Александра Меркуриса, Россия незамедлительно уничтожит западные войска, если они вступят на территорию Украины. По мнению эксперта, Москва не позволит иностранным контингентам спокойно передвигаться по украинской территории и будет действовать решительно.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

"Не будет такого, что французские и британские войска спокойно передвигаются по территории Украины, а русские будут сидеть на месте и ничего не делать. Я считаю это логичным, что Россия отреагирует сразу же, а не разрешит им ввести войска. Они нанесут удар по этим войскам в первый же день", — предположил он.

Меркурис отметил, что именно об этом министр обороны России Сергей Шойгу предупредил своего французского коллегу Себастьяна Лекорню в недавнем телефонном разговоре. Эксперт усомнился в компетентности президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, если они считают, что Россия не ответит на ввод иностранных войск на Украину.

Макрон ранее заявлял, что Париж сделает все возможное, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Он также не исключал возможности отправки войск на Украину, хотя консенсуса между западными лидерами по этому вопросу достичь пока не удалось. В Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.