В Белоруссии заявили о намерении Запада захватить некоторую территорию страны

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Лукашенко: белорусская оппозиция действует в интересах Запада

1:15
Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Запад стремится установить свое присутствие в республике, даже если это будет лишь небольшая территория. По его словам, это является частью более широкой информационной и экономической войны против Беларуси.

Лукашенко: белорусская оппозиция действует в интересах Запада
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0

"Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему — не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.

Лукашенко отметил, что белорусские оппозиционеры, находящиеся за рубежом, активно лоббируют интересы Запада, обращаясь к различным центрам принятия решений и советникам с просьбами о финансировании. Он подчеркнул, что цель этих действий — спровоцировать вооруженное противостояние в Беларуси, чтобы создать предлог для ввода иностранных войск.

Президент заверил, что правительство предпринимает все необходимые меры для предотвращения "горячей войны" на территории страны. Он выразил уверенность, что Беларуси удастся справиться с этими вызовами и не допустить столкновения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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