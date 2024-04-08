Греция собирается передать списанные на утилизацию самолеты F-16 Украинским ВВС

Newsbreak.gr: 32 самолета F-16 ВВС Греции могут быть переданы Украине

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Информационный портал Newsbreak.gr сообщает о планах Греции продать 108 старых истребителей, подлежащих утилизации. По данным портала, 32 из этих самолетов, вероятно, будут переданы Украине.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Речь идет о самолетах F-16C/D Block 30, которые составляют значительную часть плана реформирования ВВС Греции под названием "Повестка дня 2030". Этот план, о котором министр национальной обороны Николаос Дендиас рассказал во время посещения Главного управления оборонного вооружения и инвестиций, предусматривает обновление ВВС к 2030 году до 200 современных самолетов 4,5 и 5-го поколений.

Продажа устаревших истребителей позволит Греции покрыть расходы на приобретение нового вооружения. Ожидается, что доход от продажи 108 самолетов, включая 32 F-16C/D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk.2 и 33 F-4E PI2000, может составить от 2 до 2,5 миллиардов евро. Однако портал отмечает, что шансы на продажу всех самолетов, особенно F-4E, довольно низки.

С другой стороны, передача 32 самолетов F-16C/D Block 30 Украине считается практически гарантированной. Эти истребители прошли две структурные модернизации и, несмотря на то, что они уже израсходовали около 60% своего предельного срока службы, все еще остаются эффективными боевыми единицами.

Что касается 24 самолетов Mirage 2000-5 Mk.2, портал отмечает, что их судьба менее определенна. 14 из них являются новыми самолетами, а остальные были модернизированы с более ранних моделей Mirage 2000. Передача этих самолетов Украине или продажа Индии с согласия Франции считаются возможными вариантами. Портал отмечает, что эти истребители пострадали из-за недостаточного технического обслуживания и поддержки в последние годы, но их состояние постепенно улучшается, и некоторые из них имеют низкий налет и значительный остаточный ресурс.