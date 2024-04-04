Из-за поставок новых истребителей конфликт на Украине перейдет на территории Польши и Румынии - мнение обозревателя Виктора Литовкина

Военный обозреватель Виктор Литовкин ответил на вопрос Pravda. Ru, почему Россия допускает расширение географических границ конфликта на Украине.
"На Украину собираются поставить истребители F-16. Тренируют украинских летчиков владеть этой техникой. Для того, чтобы F-16 появились на Украине, недостаточно самих самолетов и умения летчиков. Должна быть еще инфраструктура: аэродром с взлетно-посадочной полосой, с командирской вышкой, радиолокационными станциями, технико-эксплуатационная часть, где самолеты будут готовить к полету и обслуживать, завод по очистке авиационного керосина, по выработке воздуха высокого давления, склады для ракет "воздух-воздух", склады для ракет "воздух-поверхность" и так далее. На Украине нет таких аэродромов", — анализирует ситуацию эксперт.
Для создания всей вышеперечисленной инфраструктуры могут использоваться территории соседних с Украиной стран, считает Виктор Литовкин.
"Если аэродромы построят на Украине, мы не будем сидеть, шлепая ушами, мы их уничтожим. Для того чтобы эксплуатировать эти самолеты, могут использовать аэродромы Польши и Румынии и так далее, зарубежные аэродромы. А наш президент сказал, если самолеты взлетят с иностранной территории и будут летать над Украиной против нас, мы нанесем удар по этим аэродромам. Если самолеты летят из Польши или Румынии, то наш удар по этим аэродромам не заставит себя ждать и ситуация выйдет за географические пределы Украины. Защищать эти страны НАТО не станет", — резюмировал военный обозреватель.
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