Из-за поставок новых истребителей конфликт на Украине перейдет на территории Польши и Румынии - мнение обозревателя Виктора Литовкина

Военный обозреватель Литовкин допустил выход конфликта на Украине за ее географические границы

1:36 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Военный обозреватель Виктор Литовкин ответил на вопрос Pravda. Ru, почему Россия допускает расширение географических границ конфликта на Украине.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

"На Украину собираются поставить истребители F-16. Тренируют украинских летчиков владеть этой техникой. Для того, чтобы F-16 появились на Украине, недостаточно самих самолетов и умения летчиков. Должна быть еще инфраструктура: аэродром с взлетно-посадочной полосой, с командирской вышкой, радиолокационными станциями, технико-эксплуатационная часть, где самолеты будут готовить к полету и обслуживать, завод по очистке авиационного керосина, по выработке воздуха высокого давления, склады для ракет "воздух-воздух", склады для ракет "воздух-поверхность" и так далее. На Украине нет таких аэродромов", — анализирует ситуацию эксперт.

Для создания всей вышеперечисленной инфраструктуры могут использоваться территории соседних с Украиной стран, считает Виктор Литовкин.

"Если аэродромы построят на Украине, мы не будем сидеть, шлепая ушами, мы их уничтожим. Для того чтобы эксплуатировать эти самолеты, могут использовать аэродромы Польши и Румынии и так далее, зарубежные аэродромы. А наш президент сказал, если самолеты взлетят с иностранной территории и будут летать над Украиной против нас, мы нанесем удар по этим аэродромам. Если самолеты летят из Польши или Румынии, то наш удар по этим аэродромам не заставит себя ждать и ситуация выйдет за географические пределы Украины. Защищать эти страны НАТО не станет", — резюмировал военный обозреватель.