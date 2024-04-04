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Из-за поставок новых истребителей конфликт на Украине перейдет на территории Польши и Румынии - мнение обозревателя Виктора Литовкина

Военный обозреватель Литовкин допустил выход конфликта на Украине за ее географические границы

1:36
Мир » Европа

Военный обозреватель Виктор Литовкин ответил на вопрос Pravda. Ru, почему Россия допускает расширение географических границ конфликта на Украине.

Военный обозреватель Литовкин допустил выход конфликта на Украине за ее географические границы
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

"На Украину собираются поставить истребители F-16. Тренируют украинских летчиков владеть этой техникой. Для того, чтобы F-16 появились на Украине, недостаточно самих самолетов и умения летчиков. Должна быть еще инфраструктура: аэродром с взлетно-посадочной полосой, с командирской вышкой, радиолокационными станциями, технико-эксплуатационная часть, где самолеты будут готовить к полету и обслуживать, завод по очистке авиационного керосина, по выработке воздуха высокого давления, склады для ракет "воздух-воздух", склады для ракет "воздух-поверхность" и так далее. На Украине нет таких аэродромов", — анализирует ситуацию эксперт.

Для создания всей вышеперечисленной инфраструктуры могут использоваться территории соседних с Украиной стран, считает Виктор Литовкин.

"Если аэродромы построят на Украине, мы не будем сидеть, шлепая ушами, мы их уничтожим. Для того чтобы эксплуатировать эти самолеты, могут использовать аэродромы Польши и Румынии и так далее, зарубежные аэродромы. А наш президент сказал, если самолеты взлетят с иностранной территории и будут летать над Украиной против нас, мы нанесем удар по этим аэродромам. Если самолеты летят из Польши или Румынии, то наш удар по этим аэродромам не заставит себя ждать и ситуация выйдет за географические пределы Украины. Защищать эти страны НАТО не станет", — резюмировал военный обозреватель.

Авиация в ближайшие 10-15 лет — что нас ожидает?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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