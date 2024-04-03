В НАТО заявили, что Украина станет членом альянса когда придет время

Столтенберг: Украина вступит в НАТО, вопрос в сроках

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обязательно станет членом альянса, это лишь вопрос времени. Он подчеркнул, что Украина вступит в НАТО, разница лишь в сроках.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО не исключает перспективу вступления Украины в альянс, чтобы сохранять контроль над киевским режимом.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако Йенс Столтенберг отмечал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией и помнят, что ориентация Киева на НАТО стала одной из причин начала специальной военной операции России на Украине. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Украину не приглашали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева потребовало бы признания существующих украинских границ.