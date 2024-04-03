Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обязательно станет членом альянса, это лишь вопрос времени. Он подчеркнул, что Украина вступит в НАТО, разница лишь в сроках.
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО не исключает перспективу вступления Украины в альянс, чтобы сохранять контроль над киевским режимом.
В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако Йенс Столтенберг отмечал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией и помнят, что ориентация Киева на НАТО стала одной из причин начала специальной военной операции России на Украине. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Украину не приглашали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева потребовало бы признания существующих украинских границ.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.