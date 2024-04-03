WP сообщила о том, что США якобы за две недели до теракта предупредили РФ, что целью может стать "Крокус"

Американская газета The Washington Post, ссылаясь на чиновников, опубликовала статью о теракте в "Крокусе Сити Холле". В ней сказано, что Америка за две недели до страшного происшествия в Красногорске предупреждала Россию, что "Крокус" может быть предполагаемой целью террористов.
Как сообщает газета, власти США якобы передала эти данные российским властям за день до того, как посольство Америки в Москве предупредило о возможной атаке террористов в столице России.
Американские чиновники, согласно статье WP, считают, что для властей США было необычным предупреждение России данных о предполагаемой цели атаки. Ведь РФ считается соперником Америки, и этот шаг мог раскрыть источник разведданных.
Напомним, что ранее Сергей Нарышкин, который является главой Службы внешней разведки РФ, рассказал, что ими были получены лишь общие сведения со стороны Америки о теракте в "Крокусе". Она не позволяла до конца определить причастных к этому преступлению.
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