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WP сообщила о том, что США якобы за две недели до теракта предупредили РФ, что целью может стать "Крокус"

В США заявили, что якобы за две недели предупреждали РФ о теракте в "Крокусе"

1:01
Мир

Американская газета The Washington Post, ссылаясь на чиновников, опубликовала статью о теракте в "Крокусе Сити Холле". В ней сказано, что Америка за две недели до страшного происшествия в Красногорске предупреждала Россию, что "Крокус" может быть предполагаемой целью террористов.

В США заявили, что якобы за две недели предупреждали РФ о теракте в "Крокусе"
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Как сообщает газета, власти США якобы передала эти данные российским властям за день до того, как посольство Америки в Москве предупредило о возможной атаке террористов в столице России.

Американские чиновники, согласно статье WP, считают, что для властей США было необычным предупреждение России данных о предполагаемой цели атаки. Ведь РФ считается соперником Америки, и этот шаг мог раскрыть источник разведданных.

Напомним, что ранее Сергей Нарышкин, который является главой Службы внешней разведки РФ, рассказал, что ими были получены лишь общие сведения со стороны Америки о теракте в "Крокусе". Она не позволяла до конца определить причастных к этому преступлению.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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