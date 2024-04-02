"Для Вас санкций нет, забудьте о них", — Лукашенко решил проблему с жалобами на введенные санкции при работе госслужащих

В Белоруссии запретили использовать санкции как оправдание для чиновников

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно сделал заявление, в котором он запретил правительству и чиновникам жаловаться на введенные в отношении страны санкции.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0

По его словам, он исходил из простой логики, что если дать начальникам и чиновникам возможность уклониться от необходимости напряженно работать, они ею воспользуются. Поэтому он сразу же сказал, что для них санкций нет и им следует забыть об их существовании.

Лукашенко также отметил, что для простых белорусских граждан не имеет большого значения, есть санкции или их нет. Они хотят жить и работать, а на руководителей страны возложена ответственность за то, чтобы обеспечить достойные условия для жизни и труда своего народа.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, когда западные государства начали поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый виток ужесточения этих ограничительных мер произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине. В результате Белоруссии пришлось перестраивать логистику своей внешней торговли, в частности, нарастив объемы перевалки грузов в российских морских портах.