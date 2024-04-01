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"Извините, бахнул ребёнок": дочери Кима подарят на 18 лет ядерное оружие

KS: дочери Ким Чен Ына якобы подарят на 18 лет ядерный "чемоданчик"

2:03
Мир

Южнокорейская разведка якобы считает, что дочь Ким Чен Ына может получить доступ к ядерному оружие КНДР на совершеннолетие.

KS: дочери Ким Чен Ына якобы подарят на 18 лет ядерный "чемоданчик"
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Ким Чжу Э получит право управлять ядерным оружием по достижению 18 лет" — цитирует MilitaryTimes источники Kyunghyang Shinmun, ссылающиеся на разведку Южной Кореи.

Называемая в семье "ракетным пухлёнком" (а в стране — "Любимым ребёнком") девочка очень любит военные, ядерные и космические системы Северной Кореи, уверяют источники.

Они добавляют, что 11-летняя Ким Чжу Э якобы призывала отца "папа, давай бахнем!", а также (это подтверждают фотографии и видео) участвует в учениях и ужинах с военачальниками Северной Кореи.

На данный момент известно, что обучение работе с "ядерным чемоданчиком" (аналогом советского) прошла сестра главы КНДР Ким Ё Чжон, которая курирует идеологические вопросы и (по данным СМИ) обожает "секс, гаджеты и ядерное оружие".

"Зачем давать ребенку управление ядерным оружием? Чтобы эмоциональный подросток "бахнул" по США, а потом сказать "извините, это же ребёнок"?" — поделился с Pravda. Ru специалист по разведке Георгий Рипер.

Эксперт уверен, что в этом нет никакого военно-политического смысла — сам Ким "вряд ли собирается покинуть мир до совершеннолетия дочери, а ядерными силами командует он. Также на случай непредвиденных обстоятельств "у Ким Чен Ына есть сестра, которая имеет такой допуск и право".

"Скорее всего, по достижению 18 лет подросток пройдёт такой же курс (как и сестра Ким Чен Ына) обучения по работе с "ядерным чемоданчиком", — отметил эксперт.

Он также напомнил, что "и 1 апреля, и в другие дни" нужно очень скептически относиться к публикациям южнокорейских СМИ о своём враге — КНДР.

"Мы помним, как СМИ Южной Кореи "хоронили" Ким Чен Ына, рассказывали о расстреле любовницы и "минометной казни" генералов, что позже не подтвердилось", — пояснил разведчик.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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