"Извините, бахнул ребёнок": дочери Кима подарят на 18 лет ядерное оружие

Южнокорейская разведка якобы считает, что дочь Ким Чен Ына может получить доступ к ядерному оружие КНДР на совершеннолетие.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0