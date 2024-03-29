Telegraph: в Британии отменили 100-летний запрет для военных, теперь они смогут носить бороду

Военнослужащим Великобритании разрешили носить бороды

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Как сообщает газета Telegraph, в четверг король Великобритании Карл III, который является главнокомандующим вооруженных сил страны, подписал указ, чтобы отменить 100-летний запрет на ношение бороды военнослужащим.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0

Известно, что этот закон начнет действовать с пятницы. Такое решение приняли, чтобы у солдат, которые ушли в отпуск в связи с Пасхой, было время на отращивание бороды.

Решение отменить запрет на бороду приняли из-за кризиса с набором в войска новобранцев. Грант Шаппс, который является главой Министерства обороны Британии, рассказал, что 100-летний запрет был смешным. Ведь он касался только солдат сухопутных войск, в то время как ВВС и Королевский флот могли спокойно носить бороды.

В новом указе сказано, что борода солдат должна выглядеть "аккуратно" и опрятно. Известно, что её будут проверять на соответствие нормам.