Украинские врачи официально признали, что в стране началась эпидемия туберкулеза

На Украине объявлена эпидемия туберкулеза

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские врачи признали, что в государстве официально началась эпидемия туберкулеза.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По данным Центра общественного здоровья Минздрава страны, в конце зимы 2024 года на Украине было зарегистрировано свыше 1 500 пациентов с туберкулезом. В их числе 1313 новых зафиксированных случаев; 356 больных с обострением или возвращением болезни; 30 человек, которые вновь приступили к лечению после паузы; 33 случая, когда пациенты решили вновь повторить лечение после неудавшегося.

Андрей Жиденко, гендиректор больницы в Чернигове, рассказал, что борьба с эпидемией туберкулеза — важная проблема. Ею занялись президент Украины, Минздрав и врачи всей страны.