Украинские врачи официально признали, что в стране началась эпидемия туберкулеза

Украинские врачи признали, что в государстве официально началась эпидемия туберкулеза.
По данным Центра общественного здоровья Минздрава страны, в конце зимы 2024 года на Украине было зарегистрировано свыше 1 500 пациентов с туберкулезом. В их числе 1313 новых зафиксированных случаев; 356 больных с обострением или возвращением болезни; 30 человек, которые вновь приступили к лечению после паузы; 33 случая, когда пациенты решили вновь повторить лечение после неудавшегося.
Андрей Жиденко, гендиректор больницы в Чернигове, рассказал, что борьба с эпидемией туберкулеза — важная проблема. Ею занялись президент Украины, Минздрав и врачи всей страны.
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