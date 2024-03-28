Очередные жалобы со стороны киевского режима: Михаил Подоляк заявил о стагнации ВСУ на фронте

Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о стагнации ВСУ на фронте

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В эфире Радио NV советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил озабоченность текущим положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Он отметил, что ВСУ находятся в состоянии стагнации, что создает проблемы для осуществления эффективных военных операций.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Одной из основных проблем, выделенных Подоляком, является недостаток таких ресурсов, как материальные, технические и информационные. Кроме того, советник президента отметил, что текущая обстановка требует усиленного внимания к вопросам стратегического планирования и управления ресурсами для устранения этой стагнации.

Подоляк также подчеркнул важность информационной составляющей ведения войны, отметив необходимость усиления понимания международных партнеров серьезности ситуации. В контексте этого он выразил уверенность, что назначение на должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины бывшего главы Службы внешней разведки страны Александра Ливиненко сможет усилить аналитический компонент в решении проблем на передовой, сообщает ТАСС.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что помимо недостатка ресурсов для наступательных операций, существуют и другие факторы, такие как проведение исключительно оборонительных действий со стороны ВСУ и медленные поставки ресурсов со стороны стран-партнеров. Эти факторы в совокупности создают сложную ситуацию на передовой, которая требует немедленных и эффективных мер со стороны украинских военных и правительства.