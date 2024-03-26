Уступает своим предшественникам: большинство граждан США считают Джо Байдена слабым

Более половины участников опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports, высказали мнение, что нынешний президент США Джо Байден уступает своим предшественникам по качествам главнокомандующего.
53% опрошенных ответили, что он является "более слабым", в то время как лишь 24% считают его "более сильным".
Еще 20% участников опроса признались, что считают его "приблизительно равным" предшественникам.
Стоит отметить, что опрос не уточнял, с какими конкретно предшественниками предлагается сравнивать нынешнего лидера.
Социологическое исследование было проведено онлайн и по телефону среди 1114 человек в период с 18 по 20 марта.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.