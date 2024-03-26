Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как экономить на топливе и выгодно заправляться
Никакой связи с весом: восемь признаков нарушенного обмена веществ
Центробанк: страховые компании обязаны иметь лицензию
Президент Сербии Вучич заявил об угрозе "жизненно важным национальным интересам"
Genesis представил концепт Neolun
Ветеринары назвали лучшие растительные масла для собак
Глава организации, участники которой спасли сотни людей в день теракта, числится погибшим
Суперподарок от Дэвида Бекхэма: как он облегчил жизнь сломанной Виктории
Командир "Русского Легиона" Фомченков: ВСУ готовятся к наступлению в Херсоне
Уступает своим предшественникам: большинство граждан США считают Джо Байдена слабым

Rasmussen Reports: 53% граждан США считают Байдена слабым главнокомандующим

0:44
Мир » Северная Америка » США и Канада

Более половины участников опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports, высказали мнение, что нынешний президент США Джо Байден уступает своим предшественникам по качествам главнокомандующего.

Rasmussen Reports: 53% граждан США считают Байдена слабым главнокомандующим
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

53% опрошенных ответили, что он является "более слабым", в то время как лишь 24% считают его "более сильным".

Еще 20% участников опроса признались, что считают его "приблизительно равным" предшественникам.

Стоит отметить, что опрос не уточнял, с какими конкретно предшественниками предлагается сравнивать нынешнего лидера.

Социологическое исследование было проведено онлайн и по телефону среди 1114 человек в период с 18 по 20 марта.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"

Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.

В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра
Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра
Последние материалы
Россияне больше не хотят летать в Турцию
Этот известный вредитель наносит неповторимый вред картофелю: как бороться
Домохозяйкам посоветовали почистить матрас водкой
Домашняя колбаса из куриной грудки: натуральная, вкусная, в разы вкуснее магазинной
Преждевременное старение кожи: семь скрытых причин
В России чаще всего угоняют корейские и немецкие автомобили
Лионель Месси упал в своей трансферной стоимости на 5 миллионов евро
Диетолог Екатерина Стеценко: яйца нужно хранить на полке холодильника
Эксперты рассказали, как не испортить отношения с кошкой
Семён Слепаков* закрывает последний бизнес в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников