Уступает своим предшественникам: большинство граждан США считают Джо Байдена слабым

Rasmussen Reports: 53% граждан США считают Байдена слабым главнокомандующим

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Более половины участников опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports, высказали мнение, что нынешний президент США Джо Байден уступает своим предшественникам по качествам главнокомандующего.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

53% опрошенных ответили, что он является "более слабым", в то время как лишь 24% считают его "более сильным".

Еще 20% участников опроса признались, что считают его "приблизительно равным" предшественникам.

Стоит отметить, что опрос не уточнял, с какими конкретно предшественниками предлагается сравнивать нынешнего лидера.

Социологическое исследование было проведено онлайн и по телефону среди 1114 человек в период с 18 по 20 марта.