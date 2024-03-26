В Турции опровергли сообщения СМИ о военных поставках Израилю

Турция решительно отрицает все сообщения о поставках оружия Израилю

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Министерство торговли Турции опровергло сообщения некоторых СМИ о якобы имевших место поставках Израилю боеприпасов и оружия, назвав эту информацию манипулятивной.

Фото: commons.wikimedia.org by Mansevikobora is licensed under GNU Free Documentation License,

Ведомство разъяснило, что под взрывчатыми веществами в таможенной статистике подразумевались жидкое топливо и газ для зажигалок, а под оружием и боеприпасами — запчасти для охотничьих ружей и рыболовные снасти, такие как гарпуны. Эти новости, распространенные зарубежными сайтами, нацелены на манипуляцию общественным мнением и не отражают реальную ситуацию.

Министерство обороны Турции также опровергло любые сообщения о сотрудничестве с Израилем, заявив, что Анкара всегда поддерживает Палестину и не может участвовать в деятельности, наносящей ущерб палестинской стороне. Между турецким оборонным ведомством и Израилем отсутствует какое-либо взаимодействие в сфере военной подготовки, учений или оборонной промышленности.

Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно критиковал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняя его в геноциде палестинского населения сектора Газа. Анкара также отказывается признавать движение ХАМАС террористической организацией, демонстрируя солидарность с палестинской стороной.