Глава МВД Франции рассказал, что в стране сейчас наблюдается самый высокий уровень террористической угрозы

Жеральд Дарманен сообщил о беспрецедентном уровне террористической угрозы

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Жеральд Дарманен, который занимает пост главы МВД Франции, сообщил, что государству еще не приходилось предотвращать такого количества трактов в стране. Сейчас они сталкиваются с этим "один раз в два месяца". Министр рассказал, что спецслужбы стараются не допустить формирования, осуществления атак террористов, их финансирования.

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Дарманен поделился тем, что начиная с 2020 года во Франции удалось предотвратить 14 терактов. Он предостерег спецслужбы, разведку и население страны. Министр посоветовал им быть бдительными, так как существует большая угроза терактов.

Напомним вам, что ранее Эммануэль Макрон предлагал Москве усилить сотрудничество по борьбе с террористическими атаками после теракта в "Крокус сити холле". Сейчас в Париже введен высокий уровень террористической угрозы.