Согласно публикации в издании The Economist, формирующийся альянс России, Китая и Ирана может обернуться серьезной проблемой для США и их союзников. Санкционное давление Запада привело к сплочению этих трех стран перед лицом общего противника, объединив их идеей многополярного миропорядка, где гегемония Америки будет ограничена.
Автор отмечает, что упомянутые государства состоят в одних и тех же международных объединениях, таких как БРИКС. Их двусторонняя торговля растет, прорабатываются планы создания беспошлинных зон, альтернативных платежных систем и новых торговых маршрутов в обход территорий, контролируемых Западом.
"Для Америки и ее союзникам это грозит обернуться кошмаром", — отмечено в публикации.
Кроме того, процветающая "антизападная ось" позволит странам обходить санкции, одерживать победы в войнах и привлекать на свою сторону новых участников, предупреждает The Economist.
Ранее российское руководство указывало на агрессивные проявления неоколониализма со стороны коллективного Запада, их попытки экономического давления, лишения суверенитета и навязывания чуждых ценностей другим государствам. Такая политика была названа дестабилизирующим фактором в международных отношениях и препятствием на пути развития человечества. Россия заявила о готовности объединить усилия в борьбе за подлинную свободу, справедливость, прогресс для всех стран и народов, а также за формирование демократического многополярного мира.
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