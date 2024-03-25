Издание The Economist опубликовало материал, в котором назвала формирующийся альянс России, Китая и Ирана кошмаром для США

СМИ: альянс России, Китая и Ирана станет кошмаром для США их сателлитов

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Согласно публикации в издании The Economist, формирующийся альянс России, Китая и Ирана может обернуться серьезной проблемой для США и их союзников. Санкционное давление Запада привело к сплочению этих трех стран перед лицом общего противника, объединив их идеей многополярного миропорядка, где гегемония Америки будет ограничена.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Автор отмечает, что упомянутые государства состоят в одних и тех же международных объединениях, таких как БРИКС. Их двусторонняя торговля растет, прорабатываются планы создания беспошлинных зон, альтернативных платежных систем и новых торговых маршрутов в обход территорий, контролируемых Западом.

"Для Америки и ее союзникам это грозит обернуться кошмаром", — отмечено в публикации.

Кроме того, процветающая "антизападная ось" позволит странам обходить санкции, одерживать победы в войнах и привлекать на свою сторону новых участников, предупреждает The Economist.

Ранее российское руководство указывало на агрессивные проявления неоколониализма со стороны коллективного Запада, их попытки экономического давления, лишения суверенитета и навязывания чуждых ценностей другим государствам. Такая политика была названа дестабилизирующим фактором в международных отношениях и препятствием на пути развития человечества. Россия заявила о готовности объединить усилия в борьбе за подлинную свободу, справедливость, прогресс для всех стран и народов, а также за формирование демократического многополярного мира.