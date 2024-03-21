МИД России отреагировало на высылку российского дипломата из Словении

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Словения объявила persona non grata российского дипломата

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Мир » Европа » Евросоюз

Словения объявила persona non grata одного из российских дипломатов. Ему предстоит покинуть страну до 28 марта.

Словения объявила persona non grata российского дипломата
Фото: flickr.com by Uwe Brodrecht is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как заявили в МИД Словении, россиянин якобы занимался деятельностью, которую нельзя вести, имея дипломатический статус. Российское дипломатическое представительство о решении Любляны уже предупреждено.

При этом в Москве уже отреагировали на недружественный шаг словенских партнёров. Об этом пишут РИА "Новости".

Издание приводит заявление министерства иностранных дел России, в котором говорится, что наша страна ответит на поступок Словении. Как именно — пока что дипломатическое ведомство не раскрывает.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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