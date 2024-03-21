МИД России отреагировало на высылку российского дипломата из Словении

Словения объявила persona non grata одного из российских дипломатов. Ему предстоит покинуть страну до 28 марта.
Как заявили в МИД Словении, россиянин якобы занимался деятельностью, которую нельзя вести, имея дипломатический статус. Российское дипломатическое представительство о решении Любляны уже предупреждено.
При этом в Москве уже отреагировали на недружественный шаг словенских партнёров. Об этом пишут РИА "Новости".
Издание приводит заявление министерства иностранных дел России, в котором говорится, что наша страна ответит на поступок Словении. Как именно — пока что дипломатическое ведомство не раскрывает.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.