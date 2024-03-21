Улыбка "Мона Лизы": неизвестные угрожают взорвать картину и другие хранящиеся в музее шедевры

Лувр получил сообщение, в котором неизвестные угрожали взорвать "Джоконду" Леонардо да Винчи

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Парижский Лувр столкнулся с угрозой со стороны неизвестных лиц, которые заявили о намерении взорвать знаменитую картину "Джоконда" Леонардо да Винчи, а также другие ценные произведения искусства, хранимые в музее.

Фото: flickr.com by Деннис Джарвис из Галифакса is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщает издание Figaro, ссылаясь на информацию, полученную от источника в полиции.

Картина "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, или полное название "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо", остается одним из самых загадочных произведений искусства. Написанный между 1504 и 1519 годами знаменитым итальянским художником, он изображает до пояса молодую женщину по имени Лиза Герардини. По общепринятой версии, ее муж, Франческо дель Джокондо, заказал портрет у Леонардо, поэтому женщину на картине иногда называют просто "Джокондой". Собственно название "Мона Лиза" переводится как "Госпожа Лиза". Сегодня этот шедевр можно увидеть в Лувре, в Париже.

"Мона Лиза" стала известна не только благодаря своему таинственному образу, но и из-за своего создателя. Леонардо да Винчи — икона мировой живописи, самый узнаваемый художник всех времен. Картина написана маслом на доске из тополя. За все время своего существования "Мона Лиза" ни разу не подвергалась реставрации, что удивительно, учитывая ее возраст.

В истории картины также есть мрачные страницы. В 1911 году она была украдена из Лувра. Подозреваемых было много, но одним из основных был известный художник Пабло Пикассо. Его даже арестовали, однако позднее освободили.

И только через два года итальянец Винченцо Перуджа был задержан за похищение "Моны Лизы". Оригинал вернулся на свое законное место в Лувре. Сам Перуджа, работавший в музее, считал, что картина должна вернуться на итальянскую землю. В течение двух лет он скрывал ее в своей квартире, но его планы рухнули, когда он попытался продать произведение в галерее во Флоренции, Италия.