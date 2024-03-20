Крысы из Рады почувствовали скорое кораблекрушение и спешат на выход

"Украинская правда": Партия Зеленского в Верховной Раде переживает кризис

Журналисты издания "Украинская правда" сообщили о том, что десятки членов фракции "Слуга народа" высказали желание сдать мандаты и уйти из Верховной Рады. Депутаты объясняют своё решение отсутствием мотивации для работы.

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На самом деле, кризис в партии "Слуга народа" может быть связан с возможным кризисом власти Владимира Зеленского, на власти которого и держится его парламентская партия. В истории Украины в 2019 году был первый случай, когда пропрезидентская партия получала конституционное большинство в украинском парламенте, что давало президенту практически неограниченные полномочия.

Однако по мере роста нестабильности в условиях неудач на фронте, падения авторитета президента и сомнений в его легитимности после истечения предписанного конституцией срока в партии наблюдается желание дистанцироваться от своего лидера.