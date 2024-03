Крысы из Рады почувствовали скорое кораблекрушение и спешат на выход

Журналисты издания "Украинская правда" сообщили о том, что десятки членов фракции "Слуга народа" высказали желание сдать мандаты и уйти из Верховной Рады. Депутаты объясняют своё решение отсутствием мотивации для работы.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication