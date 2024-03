Министр обороны США клятвенно пообещал продолжать помощь киевскому режиму. Даже несмотря на безденежье

Во время открытия сессии формата "Рамштайн" в Германии во вторник американский министр обороны Ллойд Остин заявил о намерении Соединённых Штатов продолжать поддерживать военные усилия Украины против России, несмотря на то, что конгресс США замедляет финансирование для Киева, сообщило EADaily со ссылкой на украинские СМИ 19 марта.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.