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Глава Пентагона поклялся в немецком Рамштайне, что "не позволит Украине проиграть"

2:26
Мир

Во время открытия сессии формата "Рамштайн" в Германии во вторник американский министр обороны Ллойд Остин заявил о намерении Соединённых Штатов продолжать поддерживать военные усилия Украины против России, несмотря на то, что конгресс США замедляет финансирование для Киева, сообщило EADaily со ссылкой на украинские СМИ 19 марта.

Глава Пентагона поклялся в немецком Рамштайне, что "не позволит Украине проиграть"
Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

В своей речи на открытии заседания глава Пентагона отметил, что общие расходы на вооружённый конфликт уже оцениваются в сумму около 211 миллиардов долларов в ущерб для России.

Он также указал на трудные условия и интенсивные боевые действия, с которыми сталкиваются украинские военные.

"Но Украина не позволит себе потерпеть поражение, и Соединённые Штаты также не оставят её наедине," — заявил Остин. — "Мы не дадим Украине уступить. Наша коалиция будет поддерживать Украину, и мир не допустит её поражения."

Он напомнил, что на прошлой неделе США объявили о дополнительной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов. Это было сделано для поддержки неотложных потребностей в противовоздушной обороне, артиллерии и противотанковых возможностях Вооружённых Сил Украины.

"Мы остаемся решительными в предоставлении Украине необходимых ресурсов," — заверил Остин.

В последние дни спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон фактически выразил согласие разблокировать решение о помощи Украине, но с некоторыми существенными изменениями — предоставление помощи должно осуществляться через законопроект нижней палаты законодательного органа США и может быть в форме кредита или ленд-лиза.

Также он отметил, что помощь Украине и Израилю будут рассматриваться в отдельных законопроектах. Таковы данные киевских изданий.

20-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") проходит на авиабазе Рамштайн в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

В предыдущем собрании 14 февраля (19-м по счёту) впервые принял участие новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В рамках формата "Рамштайн" была создана "коалиция дронов", и объявлен список её участников, с целью передачи Украине миллиона беспилотных летательных аппаратов. Также стало известно, что НАТО и Украина ведут совместную работу по созданию учебного центра в Польше.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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