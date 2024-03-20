Министр обороны США клятвенно пообещал продолжать помощь киевскому режиму. Даже несмотря на безденежье

Глава Пентагона поклялся в немецком Рамштайне, что "не позволит Украине проиграть"

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Во время открытия сессии формата "Рамштайн" в Германии во вторник американский министр обороны Ллойд Остин заявил о намерении Соединённых Штатов продолжать поддерживать военные усилия Украины против России, несмотря на то, что конгресс США замедляет финансирование для Киева, сообщило EADaily со ссылкой на украинские СМИ 19 марта.

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В своей речи на открытии заседания глава Пентагона отметил, что общие расходы на вооружённый конфликт уже оцениваются в сумму около 211 миллиардов долларов в ущерб для России.

Он также указал на трудные условия и интенсивные боевые действия, с которыми сталкиваются украинские военные.

"Но Украина не позволит себе потерпеть поражение, и Соединённые Штаты также не оставят её наедине," — заявил Остин. — "Мы не дадим Украине уступить. Наша коалиция будет поддерживать Украину, и мир не допустит её поражения."

Он напомнил, что на прошлой неделе США объявили о дополнительной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов. Это было сделано для поддержки неотложных потребностей в противовоздушной обороне, артиллерии и противотанковых возможностях Вооружённых Сил Украины.

"Мы остаемся решительными в предоставлении Украине необходимых ресурсов," — заверил Остин.

В последние дни спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон фактически выразил согласие разблокировать решение о помощи Украине, но с некоторыми существенными изменениями — предоставление помощи должно осуществляться через законопроект нижней палаты законодательного органа США и может быть в форме кредита или ленд-лиза.

Также он отметил, что помощь Украине и Израилю будут рассматриваться в отдельных законопроектах. Таковы данные киевских изданий.

20-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") проходит на авиабазе Рамштайн в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

В предыдущем собрании 14 февраля (19-м по счёту) впервые принял участие новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В рамках формата "Рамштайн" была создана "коалиция дронов", и объявлен список её участников, с целью передачи Украине миллиона беспилотных летательных аппаратов. Также стало известно, что НАТО и Украина ведут совместную работу по созданию учебного центра в Польше.