Ведущие западные военные эксперты высказывают серьезные сомнения в способности армий стран НАТО вести боевые действия такой сложности и интенсивности, как те, что разворачиваются на Украине. Издание Business Insider приводит мнение отставного подполковника американской армии Алекса Вершинина.
Он указывает на необходимость пересмотра стратегии, механизмов управления ресурсами и процесса подготовки личного состава для адаптации к современным реалиям затяжных конфликтов.
По словам эксперта, вооруженные силы западных государств ориентированы преимущественно на краткосрочные маневренные операции и стремятся избегать длительных боевых столкновений. Вершинин также обращает внимание на потенциальные кадровые проблемы, с которыми может столкнуться НАТО. Дело в том, что альянс делает ставку на профессиональный и опытный младший командный состав, замена которого в случае больших потерь будет крайне затруднительной.
Ранее издание Asia Times предупреждало о возможном дефиците вооружений у Североатлантического альянса в случае прямого военного противостояния с Россией, что лишь подчеркивает необходимость переоценки существующих подходов и стратегий в свете современных вызовов.
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