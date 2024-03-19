Западные СМИ высказывают сомнения по поводу способности Западных армий противостоять в таком конфликте, как на Украине

Business Insider: Запад не готов к столкновению с Россией

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Ведущие западные военные эксперты высказывают серьезные сомнения в способности армий стран НАТО вести боевые действия такой сложности и интенсивности, как те, что разворачиваются на Украине. Издание Business Insider приводит мнение отставного подполковника американской армии Алекса Вершинина.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0

Он указывает на необходимость пересмотра стратегии, механизмов управления ресурсами и процесса подготовки личного состава для адаптации к современным реалиям затяжных конфликтов.

По словам эксперта, вооруженные силы западных государств ориентированы преимущественно на краткосрочные маневренные операции и стремятся избегать длительных боевых столкновений. Вершинин также обращает внимание на потенциальные кадровые проблемы, с которыми может столкнуться НАТО. Дело в том, что альянс делает ставку на профессиональный и опытный младший командный состав, замена которого в случае больших потерь будет крайне затруднительной.

Ранее издание Asia Times предупреждало о возможном дефиците вооружений у Североатлантического альянса в случае прямого военного противостояния с Россией, что лишь подчеркивает необходимость переоценки существующих подходов и стратегий в свете современных вызовов.