Женщина забыла про выигрышный лотерейный билет почти на 300 млн рублей

Женщина выиграла в лотерею 277 млн рублей и забыла о билете

0:17 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

В Америке местная жительница стала обладателем крупного выигрыша в лотерею, но забыла о билете. Об этой истории сообщает издание UPI.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Счастливый билет был куплен ещё в январе 2024 года и с той поры хранился на тумбочке. Проверить его результаты жительница Портсмута Мелена Хилл решила только спустя несколько недель.

Оказалось, билетик принёс ей выигрыш в 1 млн долларов. Потратив на дополнительную опцию розыгрыша ещё 1 доллар, женщина приумножила эту сумму в 3 раза и стала обладательницей 3 млн долларов (277 млн рублей).

- В моём животе начали порхать бабочки, я кричала, - рассказала счастливая американка.

Однако, что касается судьбы выигранных денег, о ней Мелена предпочла не распространяться.