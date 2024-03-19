Женщина забыла про выигрышный лотерейный билет почти на 300 млн рублей

В Америке местная жительница стала обладателем крупного выигрыша в лотерею, но забыла о билете. Об этой истории сообщает издание UPI.
Счастливый билет был куплен ещё в январе 2024 года и с той поры хранился на тумбочке. Проверить его результаты жительница Портсмута Мелена Хилл решила только спустя несколько недель.
Оказалось, билетик принёс ей выигрыш в 1 млн долларов. Потратив на дополнительную опцию розыгрыша ещё 1 доллар, женщина приумножила эту сумму в 3 раза и стала обладательницей 3 млн долларов (277 млн рублей).
- В моём животе начали порхать бабочки, я кричала, - рассказала счастливая американка.
Однако, что касается судьбы выигранных денег, о ней Мелена предпочла не распространяться.
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