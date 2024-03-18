Франция поддерживает инициативу Польши по ограничению импорта сельхоз продукции из Украины

Politico: Франция поддерживает ограничение импорта из Украины

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Франция поддержала инициативу Польши по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Это ставит под угрозу предстоящие переговоры ЕС по продлению соглашения о свободной торговле с Киевом, сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.

Фото: Openverse by anthony040 is licensed under CC BY 2.0

Переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом запланированы на 19 марта. Их цель — достичь компромисса по вопросу импорта украинских товаров.

По данным источников издания, Еврокомиссия оценивает потенциальные потери Украины от утраты торговых льгот в 1,2 миллиарда евро. Один из дипломатов отметил, что страны ЕС, выражающие наибольшую поддержку Украине, наносят ей наибольший ущерб.

Ранее Европарламент не одобрил предложенное Еврокомиссией продление беспошлинного ввоза товаров с Украины до 5 июня 2025 года. Депутаты потребовали включить в документ дополнительные меры по защите европейских фермеров от возможных проблем на рынках в связи с увеличением объема украинской сельхозпродукции.