Франция поддерживает инициативу Польши по ограничению импорта сельхоз продукции из Украины

Франция поддержала инициативу Польши по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Это ставит под угрозу предстоящие переговоры ЕС по продлению соглашения о свободной торговле с Киевом, сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.
Переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом запланированы на 19 марта. Их цель — достичь компромисса по вопросу импорта украинских товаров.
По данным источников издания, Еврокомиссия оценивает потенциальные потери Украины от утраты торговых льгот в 1,2 миллиарда евро. Один из дипломатов отметил, что страны ЕС, выражающие наибольшую поддержку Украине, наносят ей наибольший ущерб.
Ранее Европарламент не одобрил предложенное Еврокомиссией продление беспошлинного ввоза товаров с Украины до 5 июня 2025 года. Депутаты потребовали включить в документ дополнительные меры по защите европейских фермеров от возможных проблем на рынках в связи с увеличением объема украинской сельхозпродукции.
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