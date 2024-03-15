Плохие новости для украинцев. В Турции им начнут отменять льготы по ВНЖ и депортировать за превышение срока безвиза

Турция отменяет украинцам льготы по ВНЖ и оверстей

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Турция начнет отменять украинцам льготы по получению вида на жительство и оверстею, а превысивших срок безвиза начнут депортировать из страны, сообщил сотрудник миграционных служб Мустафа Арыкек.

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В феврале 2022 года Анкара предоставила гражданам Украины право пребывания в Турции после окончания безвизового периода и освободила их от штрафов и депортаций. Также власти упростили для беженцев получение ВНЖ.

По словам Арыкека, сейчас из Анкары в Гёч идареси (турецкая миграционная служба) пришло новое распоряжение, отменяющее постановление 2022 года. Согласно ему, теперь порядок получения ВНЖ для украинцев будет таким же, как для граждан других стран, а за превышение срока безвиза их будут облагать штрафами или депортировать из страны.

В миграционной службе высказали две версии причин нововведений: усталость турецкого общества от дополнительных мигрантов и кулуарные договоренности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина.

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