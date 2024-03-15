Родственники погибшей на Украине журналистки подали в суд на телеканал Fox News

NPR: семья погибшей украинской журналистки Кувшиновой будет судиться с Fox News

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Национальное общественное радио (NPR) США сообщило, что близкие родственники Александры Кувшиновой, украинской журналистки, будут судиться с телеканалом Fox News.

Фото: flickr.com by Brian Turner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Они подали иск в суд за то, что работники канала отправили девушку на опасное задание, а обстоятельства ее гибели попытались утаить. В качестве ответчика указан владелец канала Руперт Мердок.

Fox News в марте 2022 года заявил, что вместе с оператором телеканала Пьером Закржевски, попавшим под обстрел на Украине, погибла и консультировавшая СМИ местная журналистка Александра Кувшинова.

"Родственники Александры обвиняют телеканал в насильственной смерти девушки, а также в мошенничестве и клевете", — говорится в сообщении.

Однако родственники Кувшиновой — не единственные, кто подает в суд иск на телеканал. К ним присоединился Шейн Томсон, бывший советник консалтинговой фирмы, к которой Fox News обращался для обеспечения защиты своих репортеров на Украине.