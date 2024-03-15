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США серьёзно уступают России по количеству тяжелых ледоколов заявил Грегори Гийо

США не могут похвастаться свои ледокольным флотом

0:34
Мир » Северная Америка » США и Канада

США серьёзно уступают России по количеству тяжелых ледоколов. Это в своём выступлении во время слушаний в Сенате сообщил Грегори Гийо, глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM).

США не могут похвастаться свои ледокольным флотом
Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Сенатор Ангус Кинг решил уточнить у него, на самом ли деле у США лишь 1 исправный ледокол, в то время как у России их 40. Генерал подтвердил это и заявил, что даже если учесть уже заказанные корабли, количество ледоколов всё равно недостаточное.

"Это ограничивает нам свободу маневра в регионе", — отметил он.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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