США серьёзно уступают России по количеству тяжелых ледоколов. Это в своём выступлении во время слушаний в Сенате сообщил Грегори Гийо, глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM).
Сенатор Ангус Кинг решил уточнить у него, на самом ли деле у США лишь 1 исправный ледокол, в то время как у России их 40. Генерал подтвердил это и заявил, что даже если учесть уже заказанные корабли, количество ледоколов всё равно недостаточное.
"Это ограничивает нам свободу маневра в регионе", — отметил он.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.