США серьёзно уступают России по количеству тяжелых ледоколов заявил Грегори Гийо

США не могут похвастаться свои ледокольным флотом

0:34 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

США серьёзно уступают России по количеству тяжелых ледоколов. Это в своём выступлении во время слушаний в Сенате сообщил Грегори Гийо, глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM).

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Сенатор Ангус Кинг решил уточнить у него, на самом ли деле у США лишь 1 исправный ледокол, в то время как у России их 40. Генерал подтвердил это и заявил, что даже если учесть уже заказанные корабли, количество ледоколов всё равно недостаточное.