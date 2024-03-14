Информационное агентство IRNA со ссылкой на источник опровергла новости о том, что Иран вел переговоры с США по поводу хуситов

Иран опроверг новость FT о переговорах с США по поводу хуситов

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Иранские власти опровергли сообщения о ведении переговоров с Соединенными Штатами по поводу атак йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море. Как сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на осведомленный источник, обмен сообщениями между Ираном и США проходил исключительно в контексте снятия антииранских санкций.

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Ранее газета Financial Times, ссылаясь на неназванных американских и иранских чиновников, сообщила о якобы проведенных в январе тайных переговорах между странами, где США пытались убедить Иран повлиять на хуситов, осуществляющих нападения на корабли в Красном море.

Однако, по словам источника IRNA, эти заявления не соответствуют действительности. Он назвал подобные сообщения частью стратегии США по искажению реальных фактов и оказанию психологического давления с целью ввести в заблуждение общественное мнение, компенсируя свои дипломатические неудачи.

Источник подчеркнул, что обмен сообщениями и непрямые контакты между Ираном и Америкой ограничиваются исключительно диалогом по вопросу снятия санкций с Тегерана. Он отметил, что отмена санкционного режима в отношении Ирана всегда была приоритетом для иранского правительства, и продолжается обмен позициями со всеми сторонами с целью донесения иранской позиции.