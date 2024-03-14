Доминик де Вильпен сказал, что Россию поддержат союзники, если НАТО введет свои войска на Украину

Экс-премьер Франции заявил, что России помогут союзники

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Доминик де Вильпен, который раньше занимал пост премьер-министра Франции, прокомментировал возможный ввод войск НАТО на Украину. Он сказал, что в этом случае России помогут ее союзники.

Фото: wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic license

Во время эфира на телеканале LCI бывший премьер-министр заявил, что при отправлении войск, в противостояние вступят и другие страны. Они могут ударить по Западу.

Де Вильпен предположил, что в случае отправления армии Запада на Украину, страны Африки, Азии и Ближнего Востока могут выступить на стороне России. Не исключает он и участие стран глобального Юга. Де Вильпен выделяет, что РФ не одинока в борьбе. Он заявил, что даже Запад на сегодняшний день изолирован сильнее, чем Москва.

Напомним, что ранее президент Франции предлагал создать коалицию стран, которые готовы отправить свои армии на Украину для поддержки Киева. Но они не смогли прийти к консенсусу.