Власти США заявили, что страна не сможет производить достаточно оружия, если начнется конфликт с Китаем

В США сказали, что им не хватит вооружения, если начнется конфликт с Китаем

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Америка заявила о том, что при развязывании конфликта с Китаем она не сможет организовать производство достаточного количества оружия. США потребуется помощь ее Азиатских союзников.

Фото: wikimedia.org by David Maiolo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сказано, что войны на Украине и Ближнем Востоке истощили запасы вооружения США. Сейчас в стране вызывает тревогу состояние ее оборонно — промышленной основы. В предполагаемом конфликте, который может вспыхнуть в будущем, например, с Китаем, Америка может оказаться неспособной к производству оружия, которое будет необходимо ей для победы.

Региональные партнеры Америки могут сильно помочь стране в восстановлении ее мощи. В частности, Япония, Южная Корея и Австралия уже заняты производством орудия для арсенала США. Правда, есть ряд ограничений, которые Вашингтон ввел на сотрудничество с этими странами. Например, недопущение утечки информации и требование, чтобы детали вооружения, минимум 60%, производились в Америке.