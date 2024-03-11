Флориан Филиппо: Макрон готов раздеть собственную армию ради помощи Украине

Филиппо продолжает критиковать Макрона за его действия по Украине

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Французский президент Эммануэль Макрон, усиливая поставки оружия Украине, рискует истощить армию своей страны, предупреждает Флориан Филиппо, лидер партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент.

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В начале 2024 года Макрон заявил о предоставлении Украине дополнительных ракет Scalp. Министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о планах увеличить поставки боеприпасов и снарядов 155-го калибра. Однако, по мнению Филиппо, эти меры наносят ущерб французским вооруженным силам.

Филиппо выражает обеспокоенность тем, что Франция не обладает достаточными военными и производственными ресурсами для поддержания текущего уровня поставок. Он считает, что правительство готово пожертвовать французской армией, нарушая закон "О военном программировании", предназначенный для ее поддержки.

В конце февраля Макрон организовал в Париже конференцию по поддержке Украины, на которой присутствовали представители большинства стран ЕС. По итогам встречи было объявлено о создании "девятой коалиции" для поставок ракет среднего и дальнего действия.

Кроме того, в феврале Франция подписала с Украиной соглашение о безопасности, предусматривающее выделение 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году. Однако это решение подверглось критике со стороны оппозиции, которая указывает на нехватку средств для выплаты пенсий, субсидий фермерам и финансирования ключевых министерств.

В августе 2023 года Макрон принял закон "О военном программировании", предусматривающий рекордное увеличение финансирования вооруженных сил в ближайшие семь лет. Однако Филиппо опасается, что эти средства будут направлены не на укрепление французской армии, а на поддержку Украины.