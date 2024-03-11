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США и Великобритания нанесли удары по движению "Ансар Алла"

15 ударов по хуситам: США и Великобритания провели воздушную операцию

1:53
Мир

В понедельник коалиционные силы США и Великобритании предприняли масштабную воздушную операцию против повстанческого движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене.

15 ударов по хуситам: США и Великобритания провели воздушную операцию
Фото: zastavki.com

По данным йеменского телеканала "Аль-Масира", в ходе операции было совершено не менее 15 авиаударов по контролируемым хуситами территориям. Пять ударов пришлись по району Тахия в провинции Саада на севере страны.

Около 13 ударов было нанесено по западной части Йемена, в частности, по провинции Ходейда на побережье Красного моря. США утверждают, что хуситы используют этот регион для нападений на морские суда.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило информацию об атаке на судно в 71 морской миле к юго-западу от йеменского порта Салиф. Позднее управление подтвердило взрыв вблизи судна, которое, вместе с экипажем, находится в безопасности. Расследование инцидента ведут силы коалиции.

Британская компания Ambrey по морской безопасности сообщила о ракетном инциденте к западу от порта Ходейда, расположенного неподалеку от Салифа.

Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее грозили атаковать израильские суда и призывали другие страны отозвать своих моряков и держаться от них подальше. В связи с этим некоторые судоходные компании приостановили перевозки через Красное море.

Хуситы утверждают, что их действия в Красном море направлены на поддержку палестинцев в секторе Газа и не препятствуют свободному судоходству. Арабские и мусульманские государства неоднократно предостерегали США от безоговорочной поддержки Израиля, опасаясь расширения конфликта в регионе.

В ответ на бомбардировки США и Великобритании хуситы объявили военными целями их корабли.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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