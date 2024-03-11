В понедельник коалиционные силы США и Великобритании предприняли масштабную воздушную операцию против повстанческого движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене.
По данным йеменского телеканала "Аль-Масира", в ходе операции было совершено не менее 15 авиаударов по контролируемым хуситами территориям. Пять ударов пришлись по району Тахия в провинции Саада на севере страны.
Около 13 ударов было нанесено по западной части Йемена, в частности, по провинции Ходейда на побережье Красного моря. США утверждают, что хуситы используют этот регион для нападений на морские суда.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило информацию об атаке на судно в 71 морской миле к юго-западу от йеменского порта Салиф. Позднее управление подтвердило взрыв вблизи судна, которое, вместе с экипажем, находится в безопасности. Расследование инцидента ведут силы коалиции.
Британская компания Ambrey по морской безопасности сообщила о ракетном инциденте к западу от порта Ходейда, расположенного неподалеку от Салифа.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее грозили атаковать израильские суда и призывали другие страны отозвать своих моряков и держаться от них подальше. В связи с этим некоторые судоходные компании приостановили перевозки через Красное море.
Хуситы утверждают, что их действия в Красном море направлены на поддержку палестинцев в секторе Газа и не препятствуют свободному судоходству. Арабские и мусульманские государства неоднократно предостерегали США от безоговорочной поддержки Израиля, опасаясь расширения конфликта в регионе.
В ответ на бомбардировки США и Великобритании хуситы объявили военными целями их корабли.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.