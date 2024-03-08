Минфин США ввел санкции против двух компаний, зарегистрированных в ЦАР, из-за предполагаемых связей с ЧВК "Вагнер"

Минфин США внес организацию ООО "Брокер Эксперт" Bois Rouge SARLU и в санкционный список из-за предполагаемых связей с ЧВК "Вагнер"
В рамках усилий по противодействию деятельности группы "Вагнер" Министерство финансов США наложило санкции на российскую организацию "Брокер Эксперт" и компанию Bois Rouge SARLU, зарегистрированную в Центральноафриканской Республике.
По данным ведомства, эти организации якобы связаны с частной военной компанией, действующей в интересах России.
Министерство финансов подчеркнуло важность сотрудничества с правоохранительными органами, в частности с Отделом расследований внутренней безопасности, в выявлении и пресечении деятельности таких организаций.
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