Франция выступает за введение налога на прибыль от российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что полная поддержка предложения о введении налога на прибыль от замороженных российских активов позволит годовому бюджету страны пополняться примерно на 3-5 миллиарда евро каждый год.
О данном решении Эммануэль Макрон сообщил во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом, отвечая на вопрос о позиции Франции относительно предложения по частичному использованию российских активов для финансовой поддержки Украины.
"В том, что касается замороженных российских активов, позиция Франции проста: мы полностью поддерживаем предложение ввести налог на прибыль от выявленных активов, что составит от 3 до 5 миллиардов в год", — сообщил Макрон.
Официальный аккаунт Елисейского дворца в Х вел трансляцию пресс-конференции.
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