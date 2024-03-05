Франция выступает за введение налога на прибыль от российских активов

Франция выступает за налог на прибыль от российских активов

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что полная поддержка предложения о введении налога на прибыль от замороженных российских активов позволит годовому бюджету страны пополняться примерно на 3-5 миллиарда евро каждый год.

Фото: commons.wikimedia.org by XtoF is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

О данном решении Эммануэль Макрон сообщил во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом, отвечая на вопрос о позиции Франции относительно предложения по частичному использованию российских активов для финансовой поддержки Украины.

"В том, что касается замороженных российских активов, позиция Франции проста: мы полностью поддерживаем предложение ввести налог на прибыль от выявленных активов, что составит от 3 до 5 миллиардов в год", — сообщил Макрон.

Официальный аккаунт Елисейского дворца в Х вел трансляцию пресс-конференции.