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В Украине сделали заявление, что безопасный транзит газа из России в Европу продолжится до 2027 года

Украина заявила, что транзит российского газа в Европу продлится до 2027 года

0:57
Мир » Бывший СССР

К началу 2025 года закончится срок действия договора о поставке через Украину российского газа в страны Европы. Согласно ему, Украина обеспечивала безопасный транзит газа в европейские государства. Сейчас гендиректор "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа заявил, что безопасная поставка продолжится даже после того, как договор прекратит действовать, а именно до 2027 года.

Украина заявила, что транзит российского газа в Европу продлится до 2027 года
Фото: wikimedia.org by RG72 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Дмитрий Липпа сказал, что сейчас главными покупателями российского газа, который поступает к ним через Украину, являются Австрия и Словакия. И именно для них установлен срок. К этому времени они, как и другие Европейские страны, должны отказаться от газа из России.

Аналитики предполагают, что в прекращении транзита виновато США. Америка не хочет, чтобы российский газ был в на территории Европы, поэтому они пытаются упразднить любые способы его поставок.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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