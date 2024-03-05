В Украине сделали заявление, что безопасный транзит газа из России в Европу продолжится до 2027 года

К началу 2025 года закончится срок действия договора о поставке через Украину российского газа в страны Европы. Согласно ему, Украина обеспечивала безопасный транзит газа в европейские государства. Сейчас гендиректор "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа заявил, что безопасная поставка продолжится даже после того, как договор прекратит действовать, а именно до 2027 года.
Дмитрий Липпа сказал, что сейчас главными покупателями российского газа, который поступает к ним через Украину, являются Австрия и Словакия. И именно для них установлен срок. К этому времени они, как и другие Европейские страны, должны отказаться от газа из России.
Аналитики предполагают, что в прекращении транзита виновато США. Америка не хочет, чтобы российский газ был в на территории Европы, поэтому они пытаются упразднить любые способы его поставок.
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