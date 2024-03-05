В Германии экоактивисты устроили поджог электроподстанции, из-за чего завод Tesla остался без света

Завод Tesla, который расположен в Германии остался без электричества. Ночью экоактивисты подожгли электрическую подстанцию, которая расположена рядом. Известно, что помимо завода электричество отсутствует также в городе Экнер и в двух районах Берлина. В немецком издании Bild прокомментировали, что так протест, который должен был быть мирным, стал жестоким.
На место поджога приехали несколько пожарных машин, полиция и электрики. Они смогли обнаружить палатки экоактивистов в лесу неподалеку от завода. Но подойти к ним опасались. Это связано с тем, что на палатках активисты прикрепили надписи, которые указывали на возможные бомбы, зарытые рядом.
На данный момент к работе приступили специалисты по взрывчатым веществам.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.