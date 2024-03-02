Литовская таможня объявила о том, что с 11 марта будет конфисковывать автомобили с российскими номерами по местной статье об административных нарушениях.
Автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область, будут получать ровно 24 часа на пересечение территории страны. В противном случае они тоже будут конфисковываться. Учитывая то, что литовские пограничники намеренно провоцируют пробки на границе и подолгу проверяют автомобили, эта мера может привести к фактической транспортной блокаде Калининградской области со стороны Литвы. Литва проводит крайне враждебную России политику и выступает в авангарде стран Запада на фронте гибридной войны с Россией, принимая со своей стороны решения, которые должны нанести вред для нашей страны.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.