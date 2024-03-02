Литва фактически блокирует транзит грузов в Калининградскую область

Таможня Литвы начнёт с 11 марта конфисковывать автомобили с российскими номерами

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Литовская таможня объявила о том, что с 11 марта будет конфисковывать автомобили с российскими номерами по местной статье об административных нарушениях.

Фото: Wikimedia Commons by Nicolas Höpfner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область, будут получать ровно 24 часа на пересечение территории страны. В противном случае они тоже будут конфисковываться. Учитывая то, что литовские пограничники намеренно провоцируют пробки на границе и подолгу проверяют автомобили, эта мера может привести к фактической транспортной блокаде Калининградской области со стороны Литвы. Литва проводит крайне враждебную России политику и выступает в авангарде стран Запада на фронте гибридной войны с Россией, принимая со своей стороны решения, которые должны нанести вред для нашей страны.