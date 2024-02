Губернатор Гладков: ПВО сбила большой беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Your browser does not support the audio element.

В Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) активировалась над Краснояружским районом, сбив украинский беспилотник типа самолёта, сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: commons.wikimedia.org by US Marines is licensed under U.S. federal government