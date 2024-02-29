Губернатор Гладков: ПВО сбила большой беспилотник ВСУ над Белгородской областью

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

В Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) активировалась над Краснояружским районом, сбив украинский беспилотник типа самолёта, сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: commons.wikimedia.org by US Marines is licensed under U.S. federal government

Произошло это в районе села Илёк-Пеньковка. Оперативные службы в настоящее время уточняют информацию о возможных последствиях на земле. По предварительным данным, инцидент не привёл к пострадавшим или разрушениям, сообщил губернатор в своём канале в Telegram.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что в районе примерно в 12:50 система ПВО перехватила атаку Вооружённых сил Украины. Не уточняется, в каком именно районе произошёл инцидент.

Напомним, что накануне система ПВО также обнаружила и уничтожила беспилотники противника над территорией области. Действия противовоздушной обороны были предприняты около 16:00 и 16:30, сообщает bel.ru.