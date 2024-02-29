МИД Китая назвали цель поездок спецпредставителя Китая по делам Евразии по странам Европы и России — положить конец конфликту на Украине

МИД КНР: цель поездки посланника Ли Хуэя — положить конец конфликту на Украине

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Мао Нин, занимающая должность официального представителя МИД Китая, назвала цель поездок по странам Европы и России спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Его цель — прекращение войны и достижение договоренностей между Украиной и Россией. Они хотят создать условия для мирных переговоров двух стран.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Пекин заявляет, что военные действия на Украине противоречат стандартам международного сообщества и их стоит прекратить незамедлительно. Поэтому Китай предлагает себя в качестве политического пособника урегулирования этого конфликта.

Спецпредставитель побывает в таких странах, как Германия, штаб Европейского Союза, Польшу, Францию, Россию и Украину.

Ранее Владимир Путин говорил, что если Украина заинтересована в мирном урегулировании, то нужно просто отменить декрет, который запрещает любые переговоры с Россией.