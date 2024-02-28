Король Англии начал готовиться к передаче короны сыну

Daily Mirror: Карл III уже готовится к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Британский король Карл III, заболевший раком, начал готовиться к передаче короны наследнику раньше, чем планировалось.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under https://flickr.com/photos/94966166@N02/48023325527

Эксперт по британской королевской семье Том Квинн считает, что планы наследования стали готовиться почти сразу после известия, что Карл III заболел раком.

По его словам, планирование держат в секрете от принца Гарри.

"Это связано с репутацией младшего сына британского короля. Придворные боятся, что в случае обиды или недовольства он может обо всем рассказать СМИ",— передает слова Тома Квинна издание Daily Mirror.

До того как у Карла lll врачи обнаружили опасное заболевание, вопросы наследования престола не собирались обсуждать еще как минимум десять лет.