Король Англии начал готовиться к передаче короны сыну

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Daily Mirror: Карл III уже готовится к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось

0:43
Мир » Европа

Британский король Карл III, заболевший раком, начал готовиться к передаче короны наследнику раньше, чем планировалось.

Daily Mirror: Карл III уже готовится к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось
Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under https://flickr.com/photos/94966166@N02/48023325527

Эксперт по британской королевской семье Том Квинн считает, что планы наследования стали готовиться почти сразу после известия, что Карл III заболел раком.

По его словам, планирование держат в секрете от принца Гарри.

"Это связано с репутацией младшего сына британского короля. Придворные боятся, что в случае обиды или недовольства он может обо всем рассказать СМИ",— передает слова Тома Квинна издание Daily Mirror.

До того как у Карла lll врачи обнаружили опасное заболевание, вопросы наследования престола не собирались обсуждать еще как минимум десять лет.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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