Король Англии начал готовиться к передаче короны сыну

Британский король Карл III, заболевший раком, начал готовиться к передаче короны наследнику раньше, чем планировалось.
Эксперт по британской королевской семье Том Квинн считает, что планы наследования стали готовиться почти сразу после известия, что Карл III заболел раком.
По его словам, планирование держат в секрете от принца Гарри.
"Это связано с репутацией младшего сына британского короля. Придворные боятся, что в случае обиды или недовольства он может обо всем рассказать СМИ",— передает слова Тома Квинна издание Daily Mirror.
До того как у Карла lll врачи обнаружили опасное заболевание, вопросы наследования престола не собирались обсуждать еще как минимум десять лет.
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