Представитель МИД Китая Мао Нин призвала стороны создать условия для ослабления напряжения и прекращения боевых действий

МИД Китая призвал создать условия для прекращения огня боевых действий на Украине

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Мао Нин, которая является официальным представителем МИД Китая, попросили прокомментировать заявление Эммануэля Макрона о возможном использовании войск НАТО в помощь Украине. На это дипломат сказала, что позиция, занимаемая Китаем в этом вопросе всегда была четкой и известна всем. Она призвала стороны, участвующие в конфликте организовать условия для прекращения боевых действий и снижения напряжения.

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Она также объявила, что представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй отправится в Россию, Украину и несколько стран Европы для переговоров и возможного урегулирования Украинского кризиса. Эти визиты начнутся 2 марта.

26 января Эммануэль Макрон заявил, что в Париже, куда прибыли представители примерно 20 стран Запада, обсуждались возможности предоставления поддержки для Украины в ее конфликте с Россией. Была поднята тема отправления войск НАТО для поддержки Киева. Но участники к соглашению так и не пришли.