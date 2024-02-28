Политические оппоненты президента Украины Владимира Зеленского из ультрапатриотического стана разгоняют очередной кейс против него.
По их словам, американские спецслужбы получили доказательства "позорного поведения" Зеленского и его окружения.
По словам экс-заместителя министра по вопросам "временно оккупированных территорий" Георгия Туки, в США инициирована проверка того, как глава Незалежной смог ввести в заблуждение сотрудников, ответственных за передачу информации администрации Байдена.
"Спецслужбы и люди, которые сотрудничают со спецслужбами Соединенных Штатов, получили доказательства, которые свидетельствуют про, скажем так, позорное поведение руководства Украины во главе с действующим президентом", — отметил националист.
В США сейчас пытаются выяснить, как несколько лет назад послам, сотрудникам посольств, спецслужб, находящимся на территории Украины, извращали настоящий образ Зеленского.
На данный момент в США и Европе на самом высоком уровне идёт дискуссия, какую политику по отношению к киевской власти использовать в будущем, в эфире канала Newsroom подытожил Тука.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.