У спецслужб США есть доказательства "позорного поведения" Зеленского и его окружения

В США и Европе идёт дискуссия, какую политику вести по отношению к Зеленскому

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Политические оппоненты президента Украины Владимира Зеленского из ультрапатриотического стана разгоняют очередной кейс против него.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

По их словам, американские спецслужбы получили доказательства "позорного поведения" Зеленского и его окружения.

По словам экс-заместителя министра по вопросам "временно оккупированных территорий" Георгия Туки, в США инициирована проверка того, как глава Незалежной смог ввести в заблуждение сотрудников, ответственных за передачу информации администрации Байдена.

"Спецслужбы и люди, которые сотрудничают со спецслужбами Соединенных Штатов, получили доказательства, которые свидетельствуют про, скажем так, позорное поведение руководства Украины во главе с действующим президентом", — отметил националист.

В США сейчас пытаются выяснить, как несколько лет назад послам, сотрудникам посольств, спецслужб, находящимся на территории Украины, извращали настоящий образ Зеленского.

На данный момент в США и Европе на самом высоком уровне идёт дискуссия, какую политику по отношению к киевской власти использовать в будущем, в эфире канала Newsroom подытожил Тука.