Адвокаты предупредили Такера Карлсона о возможном задержании за интервью с Путиным

Такер Карлсона адвокаты предупредили о возможном задержании в США за интервью с Путиным

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что его адвокаты предупредили о возможном задержании в Соединённых Штатах за интервью с президентом Владимиром Путиным.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Такер сообщил, что его могут задержать, если он "покажется слишком любезным".

"Многое будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину. Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернётесь", — процитировал журналист своего адвоката в эфире на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

Карлсон подчеркнул, что в Российской Федерации он не чувствовал себя в какой-либо опасности.

По всей вероятности, там выглядит свобода слова по-американски.