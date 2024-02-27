Адвокаты предупредили Такера Карлсона о возможном задержании за интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что его адвокаты предупредили о возможном задержании в Соединённых Штатах за интервью с президентом Владимиром Путиным.
Такер сообщил, что его могут задержать, если он "покажется слишком любезным".
"Многое будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину. Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернётесь", — процитировал журналист своего адвоката в эфире на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.
Карлсон подчеркнул, что в Российской Федерации он не чувствовал себя в какой-либо опасности.
По всей вероятности, там выглядит свобода слова по-американски.
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