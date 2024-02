Гостеприимство для украинских беженцев будет даваться европейцам все сложнее

В результате затягивающегося военного конфликта в Украине и относительной нормализации жизни вдали от линии фронта, поток украинских беженцев в Европу значительно снизился. Однако, к середине февраля 2024 года, число зарегистрированных украинских беженцев в странах Европы составило около 6 миллионов человек, преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Германия оказалась наиболее крупным приютом для украинских беженцев, следом за ней идут Польша, Чехия, Великобритания, Испания, Италия и Нидерланды.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.