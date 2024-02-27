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Гостеприимство для украинских беженцев будет даваться европейцам все сложнее

Около 6 миллионов беженцев остаются в Европе

1:32
Мир

В результате затягивающегося военного конфликта в Украине и относительной нормализации жизни вдали от линии фронта, поток украинских беженцев в Европу значительно снизился. Однако, к середине февраля 2024 года, число зарегистрированных украинских беженцев в странах Европы составило около 6 миллионов человек, преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Германия оказалась наиболее крупным приютом для украинских беженцев, следом за ней идут Польша, Чехия, Великобритания, Испания, Италия и Нидерланды.

Около 6 миллионов беженцев остаются в Европе
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Евросоюз ввел временную защиту для украинских беженцев, предоставив им разрешение на проживание и доступ к социальным услугам. Германия выделяет значительные средства на поддержку беженцев, в то время как другие страны, такие как Польша и Чехия, оказывают ограниченную финансовую помощь. Об этом сообщает rosbalt.ru.

Как сообщает политолог Александр Ивахник для для Тelegram-канала Bunin&Co, несмотря на это, только небольшая часть беженцев в Германии трудоустроена, преимущественно из-за сложностей в получении профессиональных квалификаций и ограничений на рынке труда.

Хотя многие беженцы надеются вернуться в Украину, ощущение безопасности и экономические перспективы оказывают влияние на решение о возвращении. Бремя гостеприимства ЕС стремительно возрастает, и хотя на уровне отдельных стран не наблюдается явной "усталости от гостеприимства", сложности усиливаются.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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