Гостеприимство для украинских беженцев будет даваться европейцам все сложнее

В результате затягивающегося военного конфликта в Украине и относительной нормализации жизни вдали от линии фронта, поток украинских беженцев в Европу значительно снизился. Однако, к середине февраля 2024 года, число зарегистрированных украинских беженцев в странах Европы составило около 6 миллионов человек, преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Германия оказалась наиболее крупным приютом для украинских беженцев, следом за ней идут Польша, Чехия, Великобритания, Испания, Италия и Нидерланды.
Евросоюз ввел временную защиту для украинских беженцев, предоставив им разрешение на проживание и доступ к социальным услугам. Германия выделяет значительные средства на поддержку беженцев, в то время как другие страны, такие как Польша и Чехия, оказывают ограниченную финансовую помощь. Об этом сообщает rosbalt.ru.
Как сообщает политолог Александр Ивахник для для Тelegram-канала Bunin&Co, несмотря на это, только небольшая часть беженцев в Германии трудоустроена, преимущественно из-за сложностей в получении профессиональных квалификаций и ограничений на рынке труда.
Хотя многие беженцы надеются вернуться в Украину, ощущение безопасности и экономические перспективы оказывают влияние на решение о возвращении. Бремя гостеприимства ЕС стремительно возрастает, и хотя на уровне отдельных стран не наблюдается явной "усталости от гостеприимства", сложности усиливаются.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.