Германия, Польша и Швеция заявили, что не намерены посылать свои войска на Украину

После вчерашнего заявления президента Франции сегодня утром главы и министры Германии, Польши и Швеции высказались о том, что вопрос отправки военнослужащих из стран НАТО и Евросоюза на Украину не стоит.
Во время визита в Фрайбург-им-Брайсгау канцлеру Германии были заданы несколько вопросов по конфликту на Украине.
"На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО”, — заявил Олаф Шольц.
Однако он уклонился от ответа на высказывания Макрона о возможности отправки войск на Украину.
В эфире телеканала Polsat (Польша) заместитель министра обороны Республики Польши Цезарий Томчик заверил, что у них нет намерений направить своих военнослужащих на Украину.
То же самое утверждал и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в эфире телеканала SVT (Швеция).
"Традиция Франции — это не шведская традиция”, — заявил он.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.