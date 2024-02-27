Германия, Польша и Швеция заявили, что не намерены посылать свои войска на Украину

Ряд стран Евросоюза заявили, что не намерены посылать свои войска на Украину

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

После вчерашнего заявления президента Франции сегодня утром главы и министры Германии, Польши и Швеции высказались о том, что вопрос отправки военнослужащих из стран НАТО и Евросоюза на Украину не стоит.

Фото: commons.wikimedia.org by Сандро Халанк is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Во время визита в Фрайбург-им-Брайсгау канцлеру Германии были заданы несколько вопросов по конфликту на Украине.

"На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО”, — заявил Олаф Шольц.

Однако он уклонился от ответа на высказывания Макрона о возможности отправки войск на Украину.

В эфире телеканала Polsat (Польша) заместитель министра обороны Республики Польши Цезарий Томчик заверил, что у них нет намерений направить своих военнослужащих на Украину.

То же самое утверждал и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в эфире телеканала SVT (Швеция).