"Решение окончательное": канцлер Германии Шольц разочаровал власти Украины отказом поставлять дальнобойные ракеты Taurus

Your browser does not support the audio element.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поставки Украине дальнобойных немецких ракет Taurus из опасений развязать прямой конфликт с Российской Федерацией.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International