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"Решение окончательное": канцлер Германии Шольц разочаровал власти Украины отказом поставлять дальнобойные ракеты Taurus

"Решение окончательное": Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus

1:21
Мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поставки Украине дальнобойных немецких ракет Taurus из опасений развязать прямой конфликт с Российской Федерацией.

"Решение окончательное": Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

В ходе пресс-конференции, организатором которой выступило DPA, Шольц заявил, что поставки ракет Taurus для вооружённых сил Украины могут выступить фактором, втягивающим Германию в конфликт. Он подчеркнул, что ФРГ "никаким образом" не должна быть связана с целями, которые могут поразить эти ракеты, радиус действия которых позволил бы украинским боевикам поражать цели в глубине территории России.

"Поражаюсь тому, что некоторых даже не волнует, что мы можем дойти до участия в войне", — сказал канцлер.

Шольц добавил, что испытывает досаду из-за разногласий по поводу поставок вооружений на Украину. По его словам, в то время как разгораются дискуссии вокруг ракет Taurus, ВСУ испытывают острый недостаток самых разных боеприпасов. Канцлер подчеркнул, что эти немецкие ракеты не сыграли бы "решающего значения" и назвал отказ поставлять их "окончательным решением".

Ранее в парламенте ФРГ приняли резолюцию, призывающую власти ФРГ поставить на Украину дальнобойные ракеты для "прицельных ударов по объектам в глубоком тылу". При этом в документе не содержится прямых указаний на систему Taurus.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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