Зеленский сделал важно заявление об ударах по России

Зеленский заявил, что Украина не будет использовать западное оружие против России

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Президент Украины, Владимир Зеленский, заявил, что Украина не будет применять переданное западными союзниками оружие по целям на территории России. Он подчеркнул, что страна не имеет права и возможности использовать оружие своих партнеров за пределами украинской территории.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Это заявление было сделано после того, как Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории РФ для обоснования целесообразности ударов. Вооруженные силы Украины продолжают вести обстрелы центральных и приграничных регионов, нанося удары с дронов и устраивая диверсии.

В ответ противовоздушная оборона Вооруженных сил России регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.