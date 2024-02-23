"Мост дружбы" предложили создать в Берлине в знак хороших отношений народов Германии и России

В Берлине делегация "Офицеры России" вместе с немецкими офицерами 23 февраля предложили идею создания "моста дружбы" между народами России и ФРГ.
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации сообщает, что они почтили память погибших советских воинов у мемориала в парке Тиргартен, где похоронены свыше трех тысяч солдат и офицеров Красной Армии.
"Мы хотим здесь построить мост. Мост за мир. Мост за дружбу. Да здравствует дружба между народами Германии и Российской Федерации", — сказал один из немецких офицеров.
На памятном меропритии собралось более ста человек. Офицеры Национальной народной армии ГДР также поздравили российских солдат.
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