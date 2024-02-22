Американская разведка "разоблачила" Россию: та хочет припугнуть Запад муляжом космического оружия

США предупреждают союзников, что Россия может вывести на орбиту ядерное оружие в этом году, пишет в четверг The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
Однако, по данным издания, оценки российской космической угрозы разведсообществом разнятся. Допускается, что пока РФ отправит на орбиту безобидный муляж боеголовки, "чтобы заставить Запад гадать о её возможностях".
О российской ядерной угрозе заговорили накануне. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже предупредил Китай и Индию о потенциальных угрозах их спутникам.
Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу эти обвинения отверг.
"У нас ничего этого нет, и они знают, что у нас нет, но они продолжают шуметь", — подтвердил министр обороны.
По его словам, шум в прессе призван оказать давление на конгресс по поводу помощи Украине.
NYT склонна согласиться с президентом РФ — он, по её мнению, больше заинтересован в развитии таких вооружений, как стратегический бомбардировщик Ту-160М и беспилотная ядерная торпеда "Посейдон".
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.