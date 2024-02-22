Американская разведка "разоблачила" Россию: та хочет припугнуть Запад муляжом космического оружия

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NYT: США предупредили союзников о российской угрозе космическим спутникам

1:06
Мир

США предупреждают союзников, что Россия может вывести на орбиту ядерное оружие в этом году, пишет в четверг The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

NYT: США предупредили союзников о российской угрозе космическим спутникам
Фото: National Archives and Records Administration is licensed under public domain

Однако, по данным издания, оценки российской космической угрозы разведсообществом разнятся. Допускается, что пока РФ отправит на орбиту безобидный муляж боеголовки, "чтобы заставить Запад гадать о её возможностях".

О российской ядерной угрозе заговорили накануне. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже предупредил Китай и Индию о потенциальных угрозах их спутникам.

Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу эти обвинения отверг.

"У нас ничего этого нет, и они знают, что у нас нет, но они продолжают шуметь", — подтвердил министр обороны.

По его словам, шум в прессе призван оказать давление на конгресс по поводу помощи Украине.

NYT склонна согласиться с президентом РФ — он, по её мнению, больше заинтересован в развитии таких вооружений, как стратегический бомбардировщик Ту-160М и беспилотная ядерная торпеда "Посейдон".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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