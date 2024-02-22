Стелла Ассанж дала обширное интервью Такеру Карлсону

Стелла Ассанж: "Англия - цепной пёс США"

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Стелла Ассанж, правозащитница и супруга основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, дала обширное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону для его авторской программы "Без цензуры" (Uncensored), в ходе которого указала на лицемерие Запада и назвала Великобританию цепным псом у США.

Фото: Wikimedia Commons by Alisdare Hickson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"США могут делать все, что захотят", — так Стелла Ассанж ответила на вопрос о законности удержания основателя WikiLeaks в Великобритании по просьбе США. На это Карлсон заметил, что британские политики унижают свою собственную систему и историю от имени американского правительства. Стелла Ассанж назвала подобное положение дел стандартным, отметив, если придет запрос на экстрадицию, то власти Великобритании ничего не смогут возразить.

По словам Стеллы Ассанж, физическое и психологическое состояние основателя WikiLeaks в лондонской тюрьме оставляет желать лучшего. Супруга Ассанжа добавила, что в случае экстрадиции журналисту грозит смерть в американской тюрьме из-за суровых условий содержания.

Тем временем, Джулиан Ассанж по состоянию здоровья второй день подряд не смог присутствовать на слушаниях в Верховном суде Лондона по делу об экстрадиции в США.

Напомним, что Вашингтон инкриминирует Ассанжу преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации, в частности, за публикацию секретных государственных сведений о войнах в Ираке и Афганистане.

По совокупности предъявленных обвинений Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения.