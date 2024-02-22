Французские профсоюзы требуют закрытия Эйфелевой башни

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Французские профсоюзы выражают недовольство по поводу уровня реставрации Эйфелевой башни к Олимпиаде 2024 в Париже. Они настаивают на её временном закрытии, но официальные власти отмечают, что это вызвано "некоторыми сотрудниками", что, очевидно, является формализмом, сообщает argumenti. ru.

Фото: openverse by Never House is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Прежде всего, критикуется экономическая сторона вопроса — многие работы значительно занижены в цене, а ожидаемая прибыль, по документам, значительно превышает реальные показатели. Также отмечается, что за прошлый год, несмотря на 6,3 миллиона посетителей, убытки администрации составили несколько миллионов евро. Это вызывает вопросы у французских граждан.

Если протесты продлятся до 27 декабря этого года - а планы такие у профсоюзов есть - это может затронуть как подготовительные этапы, так и саму Олимпиаду, и Паралимпиаду.

Профсоюзы также выражают недовольство недостаточным уходом за Эйфелевой башней — последний раз её перекрашивали 14 лет назад, хотя стандарты предполагают такие работы в два раза чаще.