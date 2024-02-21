Раскрыты категорические разногласия из-за России требовавшего крови Байдена и миролюбивого Обамы

Fox News: в 2014-м Байден требовал заставить Россию "заплатить кровью" за Крым

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После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, требовал крови, пишет журналист Politico Александр Уорд в своей новой книге, с которой ознакомилась Fox News во вторник.

Фото: Белый дом

Монументальный труд "Интернационалисты: борьба за восстановление внешней политики после Трампа" раскрывает разногласия между Байденом и тогдашним хозяином Белого дома Бараком Обамой.

США мало что сделали против России в ответ на вхождение Крыма в её состав, сетует автор.

"Соединённые Штаты могли бы сделать больше, если бы у власти стоял вице-президент Барака Обамы Джо Байден. Россия должна "заплатить кровью и деньгами" за свои действия, сказал Байден своему боссу", — утверждает он.

По словам Уорда, Байден тогда был "эффективным послом в Украине во время кризиса" — он ездил туда шесть раз, причём пять — уже после Майдана. Обама же советовал подчинённому не "давать слишком много обещаний" Украине.

В 2014-м он прямо заявлял, что не видит никакого смысла во вмешательстве США в отношения Украины и России. В дальнейшем их противоречия с Байденом на этот счёт лишь усиливались.